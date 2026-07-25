NAPOLI (rgl) – Poteva trasformarsi in una tragedia la folle corsa contromano di un’automobilista sulla Tangenziale di Napoli, intercettata e bloccata dalla polizia stradale dopo aver percorso circa cinque chilometri nella direzione opposta al senso di marcia, attraversando anche la galleria “Monte Sant’Angelo”. L’allarme è scattato nel pomeriggio di ieri, quando il centro operativo polizia stradale di Napoli ha ricevuto la segnalazione di un’auto che procedeva contromano verso Arco Felice. Immediato l’intervento degli agenti della sottosezione di Fuorigrotta, supportati dal personale della viabilità Tangenziale di Napoli, che sono riusciti a intercettare il veicolo nei pressi dello svincolo di Fuorigrotta, mettendo fine alla pericolosa manovra. Dagli accertamenti è emerso che la conducente, una donna, aveva invertito il senso di marcia in corrispondenza della barriera autostradale “Astroni”, iniziando a percorrere contromano la carreggiata per diversi chilometri, fino all’intervento della polizia. Durante il controllo, gli agenti hanno notato danni alla parte anteriore-laterale sinistra dell’auto, compatibili con un recente urto. Poco dopo è arrivata la conferma: un motociclista ha segnalato di essere stato coinvolto in un incidente con un’auto che procedeva contromano. Il centauro, ferito lievemente, è stato soccorso dal 118 e trasportato all’ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli. Alla donna sono state contestate due violazioni del Codice della Strada: circolazione contromano in autostrada e omessa revisione periodica del veicolo. La patente è stata ritirata ai fini della successiva revoca, mentre l’auto è stata sottoposta a fermo amministrativo per tre mesi.