Telescopi, musica e sapori: la magia di “Sotto le stelle del Vesuvio”

MASSA DI SOMMA (rgl) – Un viaggio tra cielo e terra, tra la meraviglia delle osservazioni astronomiche e l’autenticità dei sapori vesuviani. È questo lo spirito di “Sotto le stelle del Vesuvio”, l’evento in programma giovedì 23 luglio presso l’azienda agricola La Castelluccia di Massa di Somma, un luogo dove la natura è protagonista in ogni sua forma. La serata propone un binomio suggestivo: da un lato l’osservazione guidata del cielo, delle montagne e dei crateri della Luna, delle galassie e delle costellazioni; dall’altro la degustazione dei prodotti dell’azienda e delle eccellenze del territorio. Il tema scelto è “osservazioni astronomiche e sapori vulcanici”, un invito a scoprire il Vesuvio attraverso la scienza e la gastronomia. Grazie alla collaborazione con l’Unione Astrofili Napoletani, i partecipanti potranno osservare il cielo attraverso i telescopi dell’UAN, guidati da esperti che accompagneranno il pubblico in un percorso tra stelle, pianeti e paesaggi celesti. Accanto alla parte scientifica, un menu ricco di prodotti locali permetterà di vivere un’esperienza sensoriale completa, immersi nella quiete dell’azienda agricola e nel panorama vesuviano. La serata sarà arricchita anche da momenti musicali e altre sorprese. “La nostra idea – spiegano gli organizzatori – è quella di offrire il nostro spazio, dove ogni giorno si fa agricoltura biologica, per eventi che permettano di ritrovare il rapporto con la natura, con il territorio e con la cultura”. L’appuntamento è rivolto a esperti, appassionati, curiosi, o semplicemente a chi desidera trascorrere qualche ora lontano dal caos cittadino, in un’atmosfera suggestiva e rilassante, gustando cibo genuino prodotto in azienda. Per info: 3402544523; 3792987701.