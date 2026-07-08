ERCOLANO (rgl) – Usare l’acqua in modo consapevole, evitando sprechi e adottando comportamenti responsabili: è l’appello che Gori rivolge ai cittadini in un momento dell’anno segnato da temperature in aumento, consumi più elevati e maggiore pressione sulle fonti di approvvigionamento. Un invito che si affianca al lavoro quotidiano dell’azienda per la tutela della risorsa idrica, portato avanti attraverso il programma “Azioni per l’Acqua”, dedicato al risanamento delle reti, alla riduzione delle perdite e al miglioramento dell’efficienza del servizio. In questa prospettiva Gori aderisce alla campagna “Acqua nelle tue mani”, promossa dal Gruppo Acea per diffondere una cultura dell’acqua basata su consapevolezza, responsabilità e sostenibilità. La Campania, infatti, nel biennio 2024-2025 ha risentito di condizioni meteoclimatiche sfavorevoli: precipitazioni inferiori alle medie stagionali e temperature elevate. Le piogge registrate hanno evitato scenari di crisi estrema, ma il deficit accumulato è stato solo parzialmente recuperato, soprattutto negli acquiferi profondi. Con l’avvio dell’estate e l’aumento dei consumi, resta quindi necessario mantenere alta l’attenzione sull’uso della risorsa. Il monitoraggio effettuato da Gori evidenzia un sensibile incremento dei prelievi idrici, in particolare nei fine settimana e nei territori caratterizzati da attività agricole e aree residenziali con giardini e spazi verdi privati. Per garantire continuità ed efficienza del servizio, Gori ha ulteriormente rafforzato le attività di controllo delle infrastrutture e degli impianti, anche attraverso l’analisi in tempo reale dei dati provenienti dai sistemi di telecontrollo, così da prevenire eventuali criticità e assicurare una gestione sempre più efficace della risorsa. Accanto all’impegno tecnico e gestionale, resta determinante il contributo dei cittadini. Per questo Gori ha coinvolto i principali stakeholder, tra cui i sindaci dei Comuni serviti, affinché possano promuovere la campagna attraverso i propri canali di comunicazione. Inoltre, l’azienda ha scelto di dare voce a chi ogni giorno lavora per salvaguardare l’acqua: attraverso video e reel diffusi sui canali social, saranno gli operatori stessi a raccontare cosa significa proteggere la risorsa, mostrando il valore del lavoro quotidiano dietro un gesto semplice come aprire un rubinetto. Il messaggio è chiaro: tutelare l’acqua è una responsabilità condivisa. Tra le buone pratiche suggerite: privilegiare l’utilizzo dell’acqua di rete per fini potabili e igienico-sanitari, limitare gli usi non essenziali come l’irrigazione di orti e giardini privati, il lavaggio di piazzali e autovetture, il riempimento di vasche e piscine e, più in generale, ogni impiego non indispensabile. Dalle attività tecniche sulle reti ai comportamenti nelle case, dagli investimenti infrastrutturali alla collaborazione con i Comuni, ogni azione contribuisce a custodire una risorsa indispensabile per la vita, l’ambiente e il futuro dei territori.