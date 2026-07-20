Temperature ancora elevate, proroga ondata di calore in Campania

NAPOLI (rgl) – La Regione Campania, attraverso il Centro Funzionale della Protezione Civile, ha prorogato il vigente avviso di criticità per “Ondate di calore” fino alle 13 di mercoledì 22 luglio. Le temperature saranno ancora elevate e potranno essere superiori ai valori medi stagionali di 4-5 °C. Si prevede anche un tasso di umidità che, durante le ore diurne potrà superare anche il 60-70%, in condizioni di scarsa ventilazione e che, durante le ore notturne potrà raggiungere l’80% e una scarsa ventilazione. Si raccomanda di non uscire di casa nelle ore più calde della giornata, di non esporsi al sole o praticare attività all’esterno e di limitare gli spostamenti con l’auto. Particolare attenzione devono prestare i cardiopatici, gli anziani, i bambini e i soggetti a rischio. Tenere sempre correttamente arieggiati gli ambienti. Provvedere a tenersi idratati bevendo acqua. Prestare attenzione anche agli animali domestici. Le autorità locali competenti sono invitate a mantenere in essere le procedure di propria pertinenza relative alla vigilanza per le fasce fragili della popolazione. Per approfondimenti sulla prevenzione degli effetti sulla salute delle ondate di calore è possibile consultare il sito