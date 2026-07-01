TERZIGNO (rgl) – La quiete della notte a Terzigno è stata interrotta da un tentativo di effrazione all’ufficio postale, sventato dall’arrivo dei carabinieri. Era da poco passata l’una di notte quando la Centrale Operativa del 112 ha segnalato movimenti sospetti in corso Alessandro Volta, al civico 343. Una pattuglia della stazione di Boscoreale è arrivata in pochi minuti, trovando chiari segni di un’azione criminale appena interrotta. Secondo la prima ricostruzione, alcuni ignoti stavano cercando di forzare la porta d’ingresso posteriore dell’ufficio postale, probabilmente nel tentativo di introdursi all’interno. Alla vista dei militari, i malviventi avrebbero desistito e si sarebbero dati alla fuga, facendo perdere le proprie tracce nella notte. Sul luogo sono stati rinvenuti e sequestrati un giravite e un piede di porco, strumenti compatibili con il tentativo di scasso. I carabinieri hanno avviato le indagini per individuare i responsabili, analizzando eventuali sistemi di videosorveglianza e verificando altre segnalazioni utili alla ricostruzione dei fatti.