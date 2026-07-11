TORRE DEL GRECO (rgl) – Estate 2026, sicurezza in mare al centro dell’attenzione. Nell’ambito dell’operazione “Mare e Laghi Sicuri 2026”, la Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Torre del Greco, sotto il coordinamento della Direzione Marittima della Campania, ha intensificato i controlli sul demanio marittimo e sulla sicurezza della navigazione lungo tutto il litorale di competenza. Un’attività capillare che punta a garantire tutela dei bagnanti, regolarità degli stabilimenti e rispetto delle norme sulla filiera del pescato. Le verifiche hanno riguardato le zone di mare riservate alla balneazione, la presenza degli assistenti bagnanti, la regolarità dei corridoi di lancio, delle boe di delimitazione e degli apprestamenti di sicurezza negli stabilimenti balneari. I comuni costieri, anche per le spiagge libere gestite, devono garantire la corretta segnaletica sostitutiva qualora non sia presente il servizio di salvamento. Durante un controllo presso uno stabilimento balneare di Torre del Greco, il personale della Guardia Costiera ha accertato l’assenza dell’assistente bagnanti dalla postazione di osservazione: il bagnino era impegnato in attività non compatibili con la sorveglianza dello specchio acqueo, violando le disposizioni delle ordinanze balneari. Per la violazione è stato elevato un verbale amministrativo di 1.032 euro. I controlli sono poi proseguiti nel ristorante del medesimo stabilimento, dove sono emerse irregolarità nella filiera commerciale del pescato: mancava la tracciabilità del prodotto destinato ai consumatori. Al titolare è stato contestato un verbale da 2.000 euro e sono stati sequestrati 15 chilogrammi di varie specie ittiche. Sempre a Torre del Greco, il battello GC 364 ha intercettato nelle acque riservate alla balneazione una persona in muta, intenta nella pesca in apnea con fucile subacqueo carico, priva dell’obbligatorio pallone di segnalazione. Dopo aver fatto scaricare l’arma, la Guardia Costiera ha proceduto all’identificazione e alla contestazione di un verbale da 1.000 euro, con sequestro dell’attrezzatura. La pesca subacquea con fucile carico è vietata nelle zone di balneazione tra le 7 e le 20, poiché rappresenta un serio pericolo per l’incolumità dei bagnanti. Parallelamente prosegue la campagna dei Bollini Blu, rilasciati ai diportisti che si sottopongono volontariamente ai controlli preventivi sulle dotazioni di sicurezza a bordo. Il comando di Torre del Greco ha già rilasciato oltre 40 Bollini Blu, evitando duplicazioni dei controlli da parte delle forze di polizia in mare.