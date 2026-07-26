TORRE DEL GRECO (rgl) – Sedie, ombrelloni, tavolini e attrezzature lasciate per giorni sulla spiaggia libera per “prenotare” il posto al sole. Una pratica abusiva che ogni estate torna a occupare interi tratti di arenile e che, questa volta, è stata fermata dalla Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Torre del Greco, impegnata nell’operazione “Mare e Laghi Sicuri 2026” sotto il coordinamento della Direzione Marittima della Campania. Durante i controlli in località “Laghetti”, il personale della Guardia Costiera – con il supporto della Polizia Municipale – ha trovato decine di attrezzature da mare lasciate incustodite e disposte senza soluzione di continuità, occupando abusivamente la spiaggia libera per garantirsi un posto riservato al ritorno. L’operazione è scattata dopo numerose segnalazioni di residenti e turisti, che lamentavano l’impossibilità di usufruire dell’arenile a causa di ombrelloni e sedie lasciati per giorni, spesso durante la notte, in violazione del regolamento comunale sul demanio marittimo. Nel corso dell’intervento sono stati rimossi e sequestrati 40 attrezzi, tra ombrelloni, sedie, tavolini e altri oggetti utilizzati per occupare abusivamente la spiaggia. Gli spazi sono stati restituiti alla libera fruizione, permettendo a cittadini e turisti di accedere nuovamente all’arenile. Il Comune di Torre del Greco vieta espressamente di lasciare, dopo il tramonto, qualsiasi attrezzatura balneare sulle spiagge libere. La pratica, oltre a essere illegale, ostacola la corretta gestione del demanio marittimo e limita il diritto di tutti a godere del mare. L’operazione rientra nel più ampio programma di vigilanza che la Guardia Costiera, insieme alle altre Forze di Polizia e alle istituzioni locali, svolge per contrastare ogni condotta illecita sul demanio marittimo, garantendo sicurezza, legalità e piena fruibilità delle spiagge. Per le emergenze in mare restano attivi: Numero Blu 1530; Sala Operativa Torre del Greco: 081 8812200 (24 ore su 24).