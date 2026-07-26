VALLO DELLA LUCANIA (rgl) – Una serata drammatica lungo la strada statale 18 Cilentana, dove un motociclista ha perso la vita e una donna che viaggiava con lui è rimasta gravemente ferita dopo un violento tamponamento avvenuto all’interno della galleria Starze. Secondo le prime ricostruzioni, un’auto avrebbe tamponato la moto mentre entrambi i mezzi percorrevano la galleria nel territorio di Vallo della Lucania. L’impatto è stato devastante: per il centauro non c’è stato nulla da fare, mentre la donna è stata soccorsa in condizioni critiche. La circolazione è stata immediatamente deviata in loco in entrambe le direzioni, con pesanti ripercussioni sulla viabilità serale. Sul posto sono presenti le Forze dell’Ordine e il personale Anas, impegnati nella gestione del traffico e nelle operazioni di messa in sicurezza della galleria. Le dinamiche del tamponamento sono ancora in fase di accertamento. Gli investigatori stanno ricostruendo la velocità dei mezzi, la posizione dei veicoli al momento dell’impatto e le condizioni della galleria, per chiarire cosa abbia provocato la collisione.