AFRAGOLA (rgl) – Dal 4 luglio la stazione di Napoli Afragola cambia volto: non più solo snodo dell’Alta Velocità, ma nuovo punto di incontro tra treni regionali e AV. Da domani i treni del Regionale di Trenitalia fermeranno, per la prima volta, nella stazione di Napoli Afragola, rafforzando l’integrazione tra il trasporto ferroviario regionale e l’Alta Velocità e ampliando le opportunità di collegamento per il territorio. L’attivazione della fermata consente una connessione diretta con la rete nazionale AV e con il nuovo itinerario Alta Velocità/Alta Capacità Napoli–Bari, garantendo benefici immediati ai passeggeri diretti verso Caserta e lungo le principali direttrici campane. Un intervento che migliora accessibilità, intermodalità e continuità del sistema ferroviario regionale. Nei giorni feriali 70 treni delle relazioni Napoli–Caserta via Cancello, Napoli–Vairano–Cassino e Napoli Campi Flegrei–Caserta–Capua fermeranno a Napoli Afragola, per un totale di oltre 56mila posti. Nei festivi sono previsti 23 collegamenti, pari a circa 18mila posti. Sulla relazione Napoli–Bojano–Campobasso saranno attive 4 coppie di treni al giorno, garantendo copertura delle diverse fasce orarie; l’offerta del Regionale Molise è stata leggermente rimodulata per ottimizzare l’esperienza di viaggio. Contestualmente entreranno in esercizio le nuove stazioni di Acerra, Valle di Maddaloni e Dugenta–Frasso Telesino. Le fermate di Casalnuovo e Afragola Centro Commerciale saranno attivate successivamente. Per assicurare continuità del servizio, nella tratta tra Casalnuovo e Afragola sarà attivo un servizio bus con 112 corse giornaliere.