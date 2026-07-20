TRENTOLA DUCENTA (rgl) – Una serata che poteva trasformarsi in tragedia. Una richiesta di aiuto al 112, una corsa contro il tempo e un’intera famiglia terrorizzata. È lo scenario che i carabinieri hanno trovato a Trentola Ducenta, nel Casertano, dove un 47enne di San Marcellino è stato arrestato per tentato omicidio, sequestro di persona e lesioni personali. Secondo la ricostruzione iniziale, l’uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica, avrebbe costretto il padre a salire in auto sotto la minaccia di un coltello. Durante il tragitto avrebbe tentato di colpirlo con diversi fendenti all’interno dell’abitacolo. Solo la pronta reazione della vittima ha evitato il peggio: l’uomo è riuscito a sottrarsi ai colpi, riportando comunque ferite da taglio alle mani e al collo. La violenza sarebbe poi proseguita nell’abitazione familiare, dove il 47enne avrebbe aggredito anche la madre e il fratello, colpendoli con forza. A interrompere l’escalation è stato un vicino di casa che, intuendo la gravità della situazione, è riuscito a bloccare l’aggressore e a chiamare immediatamente i carabinieri. All’arrivo delle pattuglie della stazione di Cesa e della sezione Radiomobile di Aversa, l’uomo avrebbe continuato a opporre resistenza, dimenandosi e sferrando calci nel tentativo di sottrarsi al fermo. Immobilizzato, è stato dichiarato in stato di arresto. Il padre è stato trasportato all’ospedale Pineta Grande di Castel Volturno: le sue condizioni non sono tali da far temere per la vita. La madre e il fratello, medicati al pronto soccorso di Aversa, hanno riportato ecchimosi e lesioni lacero-contuse. I carabinieri hanno sequestrato il coltello utilizzato e l’autovettura dove si sarebbero verificati i primi fatti. Il 47enne è stato trasferito alla casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere.