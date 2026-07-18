CASERTA (rgl) – Doveva essere un viaggio verso le vacanze, si è trasformato in una tragedia. Una ragazza di 16 anni, residente nel Mantovano, è morta questa mattina in un incidente sull’autostrada A1, nel tratto tra Caianello e Capua, all’altezza del km 704,5. Erano le 5 quando l’auto della famiglia si è schiantata contro un autotreno che procedeva nella stessa direzione. L’impatto è stato violentissimo. I vigili del fuoco del distaccamento di Teano, arrivati in pochi minuti, hanno lavorato a lungo per liberare i quattro occupanti dalle lamiere contorte: il padre, la madre, la ragazza e il fratellino di 12 anni. Per quest’ultimo è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso. La sedicenne è morta sul colpo. I genitori e il fratellino sono stati trasportati in ospedale: le loro condizioni, secondo le prime informazioni, non sarebbero critiche. Sul posto anche la polizia stradale, impegnata nei rilievi e nella gestione del traffico, che ha subito pesanti rallentamenti con oltre quattro chilometri di coda. I vigili del fuoco hanno poi messo in sicurezza l’area e i mezzi coinvolti, permettendo la riapertura del tratto autostradale.