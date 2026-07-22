SAN CIPRIANO D’AVERSA (rgl) – Per almeno un decennio avrebbe firmato falsi mandati di pagamento a proprio favore, attestando spese di viaggio mai effettuate e imputandole ai bilanci di diversi Comuni campani. È l’accusa contestata dalla Procura di Napoli Nord a un dipendente del Comune di San Cipriano d’Aversa, cui la Guardia di Finanza ha notificato la sospensione dall’esercizio di pubblici uffici e il sequestro preventivo della somma che l’indagato si sarebbe indebitamente appropriato: oltre 350mila euro. Il funzionario risponde dei reati di peculato e falso ideologico in atto pubblico. Le indagini del Gruppo della Guardia di Finanza di Aversa hanno ricostruito l’attività del dipendente nei comuni di San Cipriano d’Aversa, Flumeri e Rocca San Felice, dove ha ricoperto il ruolo di responsabile dell’ufficio finanziario. Secondo gli investigatori, l’indagato avrebbe formato numerosi mandati di pagamento privi di qualsiasi provvedimento di liquidazione, senza impegno di spesa e imputando le somme a un capitolo di bilancio destinato alle spese del segretario comunale, dunque ad altre finalità. Secondo la ricostruzione della Procura, il funzionario si sarebbe appropriato di: 14mila euro dai Comuni di San Cipriano d’Aversa e Rocca San Felice e 342mila euro dal Comune di Flumeri. Le somme erano formalmente giustificate come spese di viaggio, ma – secondo gli accertamenti – mai effettuate. La Guardia di Finanza ha notificato all’indagato: la sospensione dall’esercizio dei pubblici uffici e il sequestro preventivo della somma ritenuta oggetto di appropriazione.