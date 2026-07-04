VOLLA (rgl) – Rifiuti pericolosi accatastati su migliaia di metri quadrati e un’Audi RS3 rubata nascosta tra i mezzi: è lo scenario trovato dalla Polizia Metropolitana di Napoli a Volla. Un nuovo intervento che conferma l’intensificazione dei controlli nell’area della Terra dei Fuochi, dopo l’operazione condotta appena 24 ore prima a Cupa Santa Maria del Pozzo a Napoli. Gli agenti e i funzionari del distretto di Nola hanno sequestrato un’area di circa 6.900 metri quadrati, utilizzata come parcheggio di automezzi e deposito di rifiuti pericolosi e non pericolosi, in assenza dell’autorizzazione allo scarico prevista dal Testo Unico Ambientale. Durante le verifiche è emerso anche un ulteriore elemento di rilievo: tra i veicoli presenti nell’area è stata rinvenuta una Audi RS3 risultata rubata, con contestazione degli articoli 482 e 648 del Codice Penale. Il mezzo è stato sequestrato. Al termine dell’operazione, i responsabili sono stati denunciati.