VOLTURARA IRPINA (rgl) – Un vallone impervio, un cane immobilizzato su un costone irraggiungibile, un proprietario che da ore tenta invano di salvarlo. A Volturara Irpina la mattinata di ieri si è trasformata in un’operazione di soccorso complessa, che ha visto impegnati i vigili del fuoco di Avellino e l’elicottero Drago del Reparto Volo di Pontecagnano. Una storia che poteva finire male, ma che si è conclusa con un lieto fine. Alle 09:40 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti in località Vallone Tortaricolo, nel territorio di Volturara Irpina, per il recupero di Giorgio, un segugio maremmano di circa 15 chili. Il proprietario, residente nel comune irpino, aveva tentato per tutta la giornata precedente di raggiungere l’animale, rimasto intrappolato in una gola estremamente difficile da percorrere. La squadra del distaccamento di Montella ha raggiunto la zona dopo due ore di avvicinamento lungo un percorso impervio e scosceso. Una volta individuato il cane, è apparso chiaro che il recupero diretto fosse impossibile: Giorgio si trovava su un costone interno al vallone, in una posizione troppo pericolosa per un intervento di terra. È stato quindi richiesto l’intervento dell’elicottero Drago del Reparto Volo dei Vigili del Fuoco di Pontecagnano. Gli aerosoccorritori, calatisi nella gola con tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviale), hanno raggiunto l’animale e lo hanno messo in sicurezza, affidandolo poi alla squadra di terra. Il cane è stato riconsegnato al proprietario senza alcuna ferita. L’intervento si è concluso intorno alle 17, dopo ore di lavoro in un’area particolarmente ostile, con l’impegno congiunto dei Vigili del Fuoco di Montella e dell’elicottero Drago.