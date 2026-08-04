ACERRA (rgl) – Circolazione rallentata in entrambe le direzioni lungo la strada statale 7bis “di Terra di Lavoro”, all’altezza del km 31,800, nel territorio di Acerra. A causare i disagi è stato l’incidente autonomo di un autoarticolato, il cui conducente – per cause in corso di accertamento – ha perso il controllo del mezzo, andando a impattare contro la barriera spartitraffico centrale. Al momento è attivo un restringimento di entrambe le carreggiate, con chiusura di una corsia per senso di marcia, necessario a consentire: le operazioni di recupero del mezzo pesante, le attività di sgombero e la pulizia del piano viabile. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine, impegnate nella gestione della viabilità e nella messa in sicurezza dell’area.