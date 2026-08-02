NAPOLI (rgl) In estate le strade si riempiono, i chilometri aumentano e con loro anche i rischi. E mentre la regione registra oltre 3.100 incidenti nei soli mesi estivi, un dato emerge con forza: l’eccesso di velocità continua a essere una delle violazioni più diffuse e più pericolose. Lo conferma l’analisi di Facile.it sui rendiconti pubblici, secondo cui nel 2025 i comuni campani hanno incassato oltre 8,5 milioni di euro solo dalle multe per violazione dei limiti di velocità. A guidare la classifica c’è Puglianello (BN), con 1.142.806 euro. Segue Atripalda (AV), che nel 2025 ha registrato 1.010.455 euro, e Sessa Aurunca (CE) con 853.560 euro. Ai piedi del podio: Torrecuso (BN) – 827.713 euro, Gragnano (NA) – 690.719 euro, Marcianise (CE) – 542.259 euro e Fragneto Monforte (BN) – 528.371 euro. Chiudono la top ten: Paupisi (BN) – 482.962 euro, Cellole (CE) – 470.223 euro e Ceppaloni (BN) – 315.259 euro. Una geografia che racconta quanto la velocità sia ancora un fattore critico, soprattutto nei territori attraversati da arterie ad alto scorrimento. Secondo l’indagine EMG commissionata da Facile.it, oltre 15 milioni di italiani useranno l’auto per le vacanze estive. Numeri che spiegano perché giugno, luglio e agosto siano i mesi più rischiosi dell’anno. I dati Istat parlano chiaro: 48.000 incidenti con lesioni a persone in Italia nei tre mesi estivi (28% del totale), con un picco a luglio: 17.000 sinistri. In Campania, nello stesso periodo, si sono verificati 3.170 incidenti (29% del totale), con 1.150 sinistri solo a luglio. E la velocità, ancora una volta, è tra le cause più frequenti.

Ente Proventi complessivi delle sanzioni derivanti dall’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità Comune di Puglianello (BN) 1.142.806 € Comune di Atripalda (AV) 1.010.455 € Comune di Sessa Aurunca (CE) 853.560 € Comune di Torrecuso (BN) 827.713 € Comune di Gragnano (NA) 690.719 € Comune di Marcianise (CE) 542.259 € Comune di Fragneto Monforte (BN) 528.371 € Comune di Paupisi (BN) 482.962 € Comune di Cellole (CE) 470.223 € Comune di Ceppaloni (BN) 315.259 €