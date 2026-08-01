AVELLA (nela) – Tre giorni dopo il colpo messo a segno nella notte, il Pit Stop Caffè torna nel mirino dei ladri. Stavolta, però, il tentativo di furto è stato bloccato sul nascere: alle 3 di questa mattina, ignoti hanno cercato nuovamente di entrare nell’attività, ma il sistema antifurto nebbiogeno, ripristinato dopo il precedente assalto, si è attivato al 100%, costringendo i malviventi alla fuga immediata. I ladri sono riusciti solo a danneggiare la porta d’ingresso, senza portare via nulla. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Baiano, che hanno avviato le indagini per individuare gli autori del nuovo tentativo. Il raid arriva a distanza di pochi giorni dal furto avvenuto intorno alle 2 del mattino, quando una banda composta da cinque persone incappucciate, a bordo di un’Audi priva di targhe, aveva scassinato l’ingresso con spranghe di ferro e in pochi minuti aveva rubato Gratta e Vinci, tabacchi e una cassa automatica, risultata però priva di denaro contante. In quell’occasione, un inconveniente tecnico aveva impedito l’attivazione del nebbiogeno, facilitando la fuga dei ladri e causando danni per diverse migliaia di euro. Le indagini proseguono: i militari dell’Arma stanno verificando eventuali collegamenti tra i due episodi, analizzando le immagini delle telecamere della zona e ricostruendo i movimenti dei sospetti.