AVELLINO (rgl) – Cambio al vertice dell’emergenza dell’Azienda ospedaliera “San Giuseppe Moscati”: ieri mattina si è insediato Flavio Cesaro, nuovo direttore dell’Unità operativa di Medicina d’Urgenza e Pronto soccorso. Specialista in Medicina Interna, proveniente dal Pronto soccorso del CTO dell’Azienda Ospedaliera dei Colli di Napoli, Cesaro porta con sé una solida esperienza clinica e gestionale maturata nell’ambito dell’emergenza-urgenza, oltre a competenze avanzate nell’ecografia d’urgenza e nella gestione del paziente critico. Autore di numerose pubblicazioni scientifiche, il neo primario ha espresso grande entusiasmo per il nuovo incarico: “Assumere la guida del Pronto soccorso dell’Azienda Moscati è per me motivo di orgoglio e una responsabilità importante. Parliamo di una struttura di rilievo nazionale, che affronta quotidianamente situazioni di elevata complessità. Ho già avuto modo di conoscere il team e apprezzarne professionalità e dedizione. Lavoreremo insieme per rendere la risposta assistenziale sempre più tempestiva ed efficace”. Cesaro ha effettuato un sopralluogo nelle aree di cantiere del Pronto soccorso, ormai in fase conclusiva. “A settembre avremo un Pronto soccorso completamente rinnovato, con spazi quasi raddoppiati. La priorità sarà riesaminare i percorsi assistenziali già predisposti dall’Azienda, consolidarli e individuare ogni margine di miglioramento, aggiornando i protocolli”. Nel dare il benvenuto al nuovo direttore, il manager dell’Azienda Moscati, Germano Perito, ha sottolineato l’importanza del ruolo e lo stato di avanzamento dei lavori: “Al dottor Cesaro rivolgo il più sincero augurio di buon lavoro. La sua esperienza e il suo entusiasmo accompagneranno il Pronto soccorso in una nuova fase di crescita organizzativa e assistenziale”. Perito ha spiegato che la consegna dell’ultima parte degli interventi ha richiesto un aggiornamento del cronoprogramma, sia per integrare l’ampliamento della nuova camera calda, sia per i rallentamenti nella consegna dei materiali, legati alla forte concentrazione di cantieri connessi al PNRR. “La situazione è monitorata costantemente. Nonostante il fisiologico rallentamento estivo, l’obiettivo resta consegnare ai cittadini un Pronto soccorso più ampio, moderno e funzionale”. In attesa della piena disponibilità degli spazi, è già in corso un lavoro di ottimizzazione organizzativa e tecnologica. Tra le novità, l’introduzione sui monitor di gestione di un sistema di identificazione cromatica dei percorsi assistenziali, che consente di individuare rapidamente la presa in carico dei pazienti. È stato aggiunto, ad esempio, il colore grigio per identificare i pazienti del Percorso Argento, dedicato alle persone anziane e fragili. Accorgimenti che migliorano la rapidità di lettura delle informazioni, il coordinamento tra gli operatori e la gestione dei flussi.