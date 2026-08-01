AVELLINO (rgl) – Un medico in servizio, un’aggressione improvvisa e l’intervento immediato della Polizia di Stato. È quanto accaduto ieri pomeriggio all’ospedale “San Giuseppe Moscati”, dove un uomo di 66 anni avrebbe colpito un medico, provocandogli lesioni giudicate guaribili in dieci giorni. La segnalazione è arrivata al drappello di Polizia presente nel nosocomio, che ha richiesto l’intervento della Squadra Volanti. Gli agenti, giunti rapidamente sul posto, hanno individuato il presunto autore dell’aggressione e lo hanno accompagnato negli uffici della Questura per gli accertamenti. Sentito il Pubblico Ministero di turno, l’uomo è stato deferito in stato di libertà per il reato di lesioni personali ai danni di un esercente una professione sanitaria, aggravante prevista dalla normativa a tutela del personale medico e infermieristico.