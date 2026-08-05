BENEVENTO (rgl) – Una ventunenne è stata arrestata dalla Polizia di Stato perché gravemente indiziata di detenzione ai fini di spaccio di hashish e di detenzione e spendita di banconote false. L’operazione è stata condotta dalla Squadra Mobile di Benevento, impegnata in una mirata attività investigativa in un’area periferica del territorio provinciale. Gli agenti hanno controllato due soggetti già noti alle forze dell’ordine, sorpresi mentre si appartavano con le rispettive autovetture lungo una strada sterrata. L’atteggiamento particolarmente agitato dei due ha spinto gli operatori ad approfondire le verifiche. Nell’autovettura in uso alla ventunenne sono state rinvenute 137 banconote da 20 euro prive delle caratteristiche di autenticità, un coltello con residui di hashish e materiale per il confezionamento delle dosi. Le attività sono proseguite in un deposito agricolo nella disponibilità dell’indagata, dove gli agenti hanno trovato: tre panetti sottovuoto di hashish, per un peso complessivo di circa 300 grammi e ulteriori mazzetti di banconote confezionati in pellicola, anch’essi contraffatti. La perquisizione è stata poi estesa all’abitazione della giovane, dove è stata rinvenuta la somma di 5.130 euro in contanti, ritenuta verosimilmente provento dello spaccio e della cessione di moneta falsa. Considerata la quantità di droga, il materiale per il confezionamento e l’ingente numero di banconote contraffatte – per un valore complessivo di circa 7.000 euro – la ventunenne è stata arrestata per detenzione ai fini di spaccio e detenzione di moneta contraffatta. Al termine delle formalità di rito, è stata condotta agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.