POZZUOLI (rgl) – Doveva essere un fuoco “per bruciare qualche foglia secca”, ma nel giro di pochi minuti si è trasformato in un incendio devastante che ha distrutto 7 ettari di macchia mediterranea. Un’estensione pari a 70mila metri quadrati, l’equivalente di 10 campi di calcio, andata in fumo ieri pomeriggio in via delle Colmate, nei pressi dell’ex base Nato di Licola. Secondo la ricostruzione dei carabinieri della stazione di Licola, a innescare il rogo sarebbe stato un 52enne, già noto alle forze dell’ordine, arrestato dopo accertamenti immediati. L’uomo è stato bloccato davanti alla sua abitazione, non lontano dal punto in cui le fiamme si sono propagate. Durante il controllo, avrebbe consegnato spontaneamente ai militari un accendino e una bottiglia di alcol etilico vuota, elementi che confermerebbero la dinamica ipotizzata dagli investigatori. Il 52enne avrebbe tentato di bruciare alcune sterpaglie, perdendo però il controllo del fuoco che, alimentato dal vento e dalla vegetazione secca, si è rapidamente esteso fino a coinvolgere un’area vastissima. A causa dell’incendio, alcune abitazioni sono state sgomberate in via precauzionale, fino al completo spegnimento delle fiamme da parte delle squadre antincendio. L’uomo è stato arrestato e si trova ora ai domiciliari, in attesa di giudizio.