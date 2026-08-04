Caldo da record: giovedì tutte le 27 città monitorate in bollino rosso

ROMA (rgl) – L’ondata di calore che sta attraversando l’Italia raggiungerà il suo picco storico: se domani saranno 25 le città in bollino rosso, giovedì 6 agosto tutte le 27 città monitorate dal Ministero della Salute passeranno al Livello 3 di allerta massima, il più alto previsto. Un dato che segna un record assoluto: dal Nord al Sud, l’intero campione nazionale sarà contemporaneamente in condizione di emergenza per il caldo estremo. Il bollino rosso indica infatti una situazione con possibili effetti negativi sulla salute non solo per anziani, bambini e persone fragili, ma anche per soggetti sani e attivi. Le città in bollino rosso domani saranno: Bolzano, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Viterbo, Bologna, Brescia, Cagliari, Milano, Napoli, Pescara, Venezia, Verona, Catania, Genova, Palermo, Trieste, Ancona, Bari. Messina e Reggio Calabria saranno invece in bollino arancione, che segnala rischio per le fasce più fragili. Le due città rimaste in arancione – Messina e Reggio Calabria – passeranno anch’esse al bollino rosso, completando il quadro di allerta totale.