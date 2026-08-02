CASAPULLA (rgl) – Una lite familiare degenerata, la casa messa a soqquadro e una madre costretta a chiedere aiuto al 112 per fermare il figlio. È quanto accaduto ieri nel comune di Casapulla, nel Casertano, dove la Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà un 25enne extracomunitario per tentata estorsione ai danni della madre. La segnalazione è arrivata al Numero Unico di Emergenza 112, quando la donna, spaventata e in difficoltà, ha riferito agli operatori di essere stata minacciata dal figlio, che aveva già danneggiato parte degli arredi dell’abitazione. Gli agenti della squadra Volante del commissariato di Santa Maria Capua Vetere, impegnati in attività di controllo del territorio, sono arrivati rapidamente sul posto. Una volta entrati nell’appartamento, hanno trovato la casa completamente a soqquadro, con mobili e suppellettili danneggiati. La donna ha raccontato che il figlio, in evidente stato di agitazione, aveva minacciato lei e la propria fidanzata nel tentativo di impossessarsi del denaro custodito in una borsa. Non riuscendo nel suo intento, avrebbe continuato a pretendere soldi con atteggiamenti sempre più aggressivi, danneggiando ulteriormente il mobilio. Alla luce degli elementi raccolti, il 25enne è stato denunciato in stato di libertà per tentata estorsione.