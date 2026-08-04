CASTELLAMMARE DI STABIA (rgl) – Una lite familiare è degenerata in violenza ieri sera in un’abitazione a Castellammare di Stabia, dove i carabinieri della sezione Radiomobile della compagnia di Torre Annunziata hanno arrestato un 35enne del posto per maltrattamenti in famiglia. È ora di cena quando la centrale operativa del 112 riceve la richiesta di intervento. Poco prima, secondo quanto ricostruito dai militari, l’uomo aveva accusato la moglie 44enne di un presunto tradimento. La discussione è rapidamente sfociata in una aggressione violenta, con la donna colpita ripetutamente. A evitare conseguenze ancora più gravi è stato il figlio della coppia, 14 anni, che si è frapposto tra i genitori e ha permesso alla madre di sottrarsi ai colpi. I carabinieri hanno bloccato il 35enne e soccorso la donna, trasferita in ospedale con contusioni multiple e trauma cranico. Durante la perquisizione, l’uomo è stato trovato in possesso di due dosi di marijuana. Arrestato, è stato trasferito in carcere.