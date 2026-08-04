NUSCO (rgl) – Si è conclusa positivamente, alle prime luci dell’alba, l’operazione di ricerca dei due ragazzi scout provenienti da Roma e dispersi da ieri in località contrada Fondigliano, nel territorio di Nusco, in Irpinia. L’allarme era stato lanciato dal Soccorso Alpino intorno alle 22:30, quando i due giovani – partiti alle 9 dall’Altopiano del Laceno per un’escursione – non avevano fatto rientro prima del buio. Durante la notte è stato impiegato anche un elicottero dell’Aeronautica Militare, che ha sorvolato l’area senza riuscire a individuare i dispersi. Alle 5 sono entrati in azione due operatori del nucleo Sapr (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) dei Vigili del Fuoco di Salerno, effettuando numerosi sorvoli con i droni nella zona dell’ultimo avvistamento, segnalato da alcuni pastori intorno alle 19 del giorno precedente. Anche questa fase ha dato esito negativo. Successivamente è stato attivato l’elicottero “Drago” dei Vigili del Fuoco del Reparto Volo di Pontecagnano. Nel frattempo, però, i due ragazzi hanno incontrato alcuni ciclisti, ai quali hanno chiesto di contattare il proprio capo scout. Grazie alla posizione GPS inviata dai cellulari dei ciclisti, le squadre di soccorso sono riuscite a raggiungerli, ponendo fine all’intervento. Alle operazioni hanno partecipato: i Vigili del Fuoco del distaccamento di Montella personale della Sede Centrale di Avellino con l’Unità di Comando Locale (UCL), il nucleo SAPR del Comando di Salerno, il Soccorso Alpino, la Protezione Civile e il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza. Un dispositivo complesso, coordinato e multidisciplinare che ha permesso di riportare in sicurezza i due giovani escursionisti.