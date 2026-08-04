NOLA (rgl) – Dopo un avvio di mercato arrembante, l’FC Nola continua a costruire una rosa ambiziosa in vista del prossimo campionato di Promozione. La società bianconera, guidata da mister Paolino Barone, ha già messo a segno colpi di categoria superiore: Enzo Liccardi, Oscar Salazaro, Gennaro Acampora, Paolo Borrelli, Pasquale Rainone. A questi si sono aggiunti profili di comprovata affidabilità come Ciro Esposito, Francesco Napolitano, Leonardo Moccia e Simone Del Prete. Negli ultimi giorni il club ha accelerato anche sul fronte dei giovani, puntellando la rosa con elementi di prospettiva e qualità. Ufficiale l’arrivo dell’attaccante sinistro Antonio Visone, classe 1997, ex Ebolitana. Con lui, una batteria di under che conferma la volontà di Barone di costruire un gruppo dinamico e competitivo: Ignazio Giannini (2008, ex Città di Brusciano), Gennaro Sbarra (2009, giovanili Cavese), Giuseppe La Manna (2008, ex Pompei), Mario Trascente (2007, ex Saviano), Jibril Larguem (2009, giovanili Casertana e Giugliano) ed Emanuele Mugione (2007, ex Saviano). Una linea verde che si integra con l’esperienza dei nuovi innesti, in un progetto che punta a un’identità forte, riconoscibile e radicata nel territorio. La società resta vigile sul mercato: altri movimenti sono possibili nelle prossime settimane. Intanto è già fissato l’appuntamento per l’inizio dei lavori sportivi: 17 agosto, data ufficiale dell’avvio della preparazione pre-stagione.