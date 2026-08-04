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Giugliano, non accetta l’esito della radiografia: 72enne sfascia il desk, denunciato

CampaniaNapoliCronaca
Redazione GL
Author: Redazione GL
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GIUGLIANO (rgl) – Va a ritirare gli esami radiografici e scopre che non ha alcuna frattura al braccio. Una diagnosi che non accetta, convinto invece di avere un serio problema. Da qui nasce una discussione che degenera rapidamente in violenza. Protagonista un 72enne di Giugliano, che ieri si è presentato in un centro radiologico per ritirare le “lastre” effettuate qualche giorno prima. Alla comunicazione dell’esito, l’uomo ha prima chiesto spiegazioni al direttore del centro, poi lo ha insultato e ha minacciato il tecnico radiologo, contestando con veemenza la diagnosi. Prima di lasciare la struttura, il 72enne ha sferrato un pugno al banco di accettazione, mandando in frantumi uno dei vetri protettivi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Giugliano in Campania, che hanno identificato l’uomo e lo hanno denunciato per minacce a personale sanitario e danneggiamento.

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