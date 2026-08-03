NAPOLI (rgl) – L’ondata di calore che sta attraversando il Paese non accenna a diminuire: anche per domani e per mercoledì si prevedono 25 città, su 27 monitorate, col bollino rosso di allerta del ministero della Salute per le ondate di calore. Sia domani sia mercoledì, solo due saranno le città col bollino arancione, che indica rischi per la salute nelle fasce più fragili della popolazione: Messina e Reggio Calabria. Le città col bollino rosso il 4 e 5 agosto sono: Bolzano, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Viterbo, Bologna, Brescia, Cagliari, Milano, Napoli, Pescara, Venezia, Verona, Catania, Genova, Palermo, Trieste, Ancona e Bari.