NAPOLI (rgl) – Questa notte un dodicenne è arrivato all’ospedale Villa Betania con due ferite da arma da taglio all’addome, riportate durante una lite nel rione Conocal, in via del Flauto Magico, nel quartiere napoletano di Ponticelli poco dopo le 23. Il ragazzo è stato medicato e dimesso con una prognosi di 10 giorni: non è in pericolo di vita. Le indagini dei carabinieri della stazione di Ponticelli hanno rapidamente portato a un nome: un tredicenne, individuato e identificato come colui che avrebbe inferto le coltellate. Il giovane, non imputabile per legge, verrà segnalato all’autorità competente. Durante i controlli nella stessa zona, i militari della compagnia Poggioreale hanno notato un gruppo di persone allontanarsi velocemente all’arrivo della pattuglia. Tra loro un 32enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato e trovato in possesso di una dose di hashish. La perquisizione estesa alla sua abitazione ha portato al sequestro di altri 50 grammi della stessa sostanza. L’uomo è stato arrestato.