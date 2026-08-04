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Maddaloni, ruba il motociclo di un poliziotto: arrestato sorvegliato speciale

CampaniaCasertaCronaca
Redazione GL
Author: Redazione GL
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MADDALONI (rgl) – La Polizia di Stato di Caserta ha arrestato un 50enne, gravemente indiziato del furto aggravato di un motociclo. L’intervento è stato eseguito dagli agenti della squadra Volante del commissariato di Maddaloni, che sono riusciti a rintracciare e bloccare l’uomo subito dopo il furto. Il motociclo, parcheggiato sulla pubblica via nel comune di Maddaloni, appartiene a un poliziotto. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il 50enne avrebbe approfittato di un momento favorevole per impossessarsi del mezzo e tentare la fuga. Il proprietario ha immediatamente allertato la Centrale Operativa della Questura, consentendo l’attivazione delle ricerche. L’uomo è risultato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e obbligo di firma. Proprio nella stessa giornata si era presentato a piedi negli uffici di polizia per adempiere alla prescrizione. I successivi accertamenti hanno permesso di individuare il motociclo, nascosto nei pressi di un esercizio commerciale della zona dotato di impianto di videosorveglianza. Il mezzo è stato recuperato e messo a disposizione del proprietario. Il 50enne è stato arrestato e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, giudicato con rito direttissimo nella giornata di ieri. Il giudice ha convalidato la misura precautelare adottata dalla Polizia Giudiziaria.

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