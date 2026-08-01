MARCIANISE (rgl) – Una notte di controlli mirati e un fenomeno che continua a incidere sul decoro urbano e sulla sicurezza stradale. È il bilancio dell’operazione straordinaria condotta dai carabinieri di Marcianise contro la prostituzione su strada, che ha portato alla contestazione di undici sanzioni amministrative. Il servizio, svolto dai militari della Stazione di Marcianise, con il supporto del Nucleo Operativo e Radiomobile e dei carabinieri della stazione di Gricignano di Aversa, rientra nel dispositivo di controllo attivato dopo l’ordinanza sindacale emanata dal Comune il 13 luglio, finalizzata a contrastare la presenza di attività di prostituzione nelle aree più esposte. Durante le verifiche, i carabinieri hanno identificato diverse persone sorprese a violare le disposizioni dell’ordinanza: sei donne dedite alla prostituzione e cinque clienti intenti a contrattare o usufruire delle prestazioni. Le sanzioni elevate ammontano complessivamente a 3.000 euro.