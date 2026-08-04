NAPOLI (rgl) – Un viaggio televisivo che attraversa l’Italia dalle Alpi alla Sicilia, raccontando luoghi, atmosfere, persone, sapori e identità. È “Meravigliosa Italia”, il programma ideato da Ugo Autuori e scritto con Carola Cavalli, disponibile gratuitamente su Mediaset Infinity nella sezione dei contenuti liberamente fruibili. Alla conduzione Nicola Santini, Peppe Iannicelli e Tanya La Gatta, con la partecipazione di Luca Marsi, Maira Trevisan e Umberto Marzotto. Un team che accompagna lo spettatore in un racconto che va oltre il classico format turistico: al centro non ci sono solo i luoghi, ma le atmosfere, le storie quotidiane, l’amore per la propria terra.La Campania occupa un ruolo centrale nel viaggio di “Meravigliosa Italia”, con puntate dedicate a località iconiche e borghi sospesi nel tempo. La Campania apre il racconto mediterraneo tra Napoli, Capri e Positano. Napoli entra in scena con i vicoli stretti, il culto popolare di Maradona e i piccoli riti quotidiani mentre la Costiera Amalfitana si muove tra mare verticale e scorci sospesi nella luce. L’Irpinia conserva castelli, vigneti e paesi dove il tempo sembra rallentare davvero. A Trentinara nel Cilento si vola nell’infinito. Padula apre le porte della sua millenaria Certosa. In Umbria il viaggio attraversa Narni e la cascata delle Marmore con Peppe Iannicelli, poi cambia improvvisamente respiro nella Val di Scalve, tra sentieri, montagne e silenzi alpini. Il Lazio accompagna invece tra Sperlonga, Ponza e Gaeta, dentro un Mediterraneo fatto di fortezze, porti, miti. La Puglia porta dentro i trulli di Alberobello, le grotte di Castellana, il mare di Polignano e le canzoni di Domenico Modugno. Il viaggio continua a Maratea al cospetto del gigantesco Cristo tra panorami sospesi. Praia a Mare incanta con le sue spiagge dorate ed il mare cristallino. L’approdo finale appartiene alla Sicilia. Umberto Marzotto apre il viaggio legato alle Eolie e a Siracusa mentre Tanya La Gatta accompagna il racconto tra Castelbuono e Taormina, di notte illuminata dal Teatro Antico e di giorno immersa nella luce del mare.