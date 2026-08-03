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Napoli, operaio ferito da lastre di vetro nel cantiere della metro: ricoverato in codice rosso

CampaniaNapoliCronaca
Redazione GL
Author: Redazione GL
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NAPOLI (rgl) – Infortunio sul lavoro questa mattina nel cantiere della metropolitana di via Miano a Napoli, all’altezza del ponte del rione Don Guanella, dove i carabinieri della stazione di Secondigliano sono intervenuti dopo la segnalazione di un operaio ferito. Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di accertamento, un 60enne di Villaricca sarebbe stato investito da alcune lastre di vetro, che lo avrebbero colpito violentemente al fianco mentre era impegnato nelle attività di cantiere. L’uomo è stato soccorso e trasportato al Cardarelli, dove è stato ricoverato in codice rosso. Le sue condizioni sono in corso di valutazione da parte dei sanitari. Il cantiere è stato sequestrato per consentire gli accertamenti tecnici e le verifiche sulla sicurezza dell’area. Le indagini dei Carabinieri sono in corso per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente e individuare eventuali responsabilità.

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