NAPOLI (rgl) – Un pugno al medico specializzando, dieci giorni di prognosi e un arresto. È quanto accaduto ieri sera nel reparto di Ostetricia del Policlinico Federico II, dove i carabinieri della pattuglia mobile di zona del Vomero hanno fermato un 26enne napoletano con l’accusa di lesioni a personale sanitario. Secondo la ricostruzione dei militari, l’uomo avrebbe perso la calma lamentando una presunta mancanza di attenzioni nei confronti della moglie, ricoverata al nono mese di gravidanza. In un crescendo di tensione, avrebbe colpito con un pugno un medico specializzando impegnato nelle attività assistenziali. Il sanitario ha riportato lesioni giudicate guaribili in 10 giorni. Il 26enne è stato arrestato e si trova ora ai domiciliari, in attesa di giudizio.