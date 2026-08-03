NAPOLI (rgl) – La Polizia di Stato ha eseguito una misura cautelare in carcere nei confronti di un 50enne, accusato di violenza sessuale aggravata e cessione di sostanze stupefacenti ai danni di una giovane turista italiana. L’ordinanza è stata emessa dal Tribunale di Napoli su richiesta della Procura della Repubblica. La vicenda risale alla notte tra il 15 e il 16 giugno 2026, quando l’uomo avrebbe conosciuto la ragazza, in città con la famiglia per turismo, e le avrebbe ceduto chetamina e crack. Approfittando dello stato di stordimento provocato dalle sostanze, l’avrebbe condotta in un vicolo buio nei pressi di Piazza Nazionale, costringendola a subire violenza. Il comunicato precisa che l’indagato “abusando delle condizioni di inferiorità fisica della stessa dovute allo stato di stordimento… conduceva la ragazza in un vicolo buio vicino Piazza Nazionale per poi costringerla a subire violenza sessuale”. Le indagini, avviate dopo la denuncia dei genitori della giovane, sono state condotte dalla IV Sezione della Squadra Mobile, con il coordinamento della sezione specializzata della Procura per i reati contro le fasce deboli e il supporto del commissariato Montecalvario. L’uomo è stato rintracciato grazie anche alla collaborazione del Compartimento Polizia Ferroviaria Campania.