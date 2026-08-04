NOLA (nellauro) – Pensava di confondersi tra la folla della movida estiva, approfittando delle piazze affollate e del via vai di giovani nel centro storico. Ma dall’altra parte c’erano gli occhi attenti degli investigatori del commissariato di Pubblica Sicurezza di Nola, impegnati in un servizio mirato contro lo spaccio di droga. Lo scambio è durato pochi istanti. L’arresto ancora meno. L’operazione è scattata nell’ambito di un servizio di osservazione predisposto nelle aree più frequentate della movida nolana, tra Piazza Duomo, Piazza D’Armi e Piazza Giordano Bruno, con particolare attenzione ai luoghi di ritrovo dei giovani. Durante il controllo, gli agenti della Squadra Investigativa hanno notato un uomo, già conosciuto come assuntore di sostanze stupefacenti, avvicinarsi a una Fiat Panda parcheggiata in via Principe di Napoli, nei pressi di Piazza Morelli Salvati. Dopo essere salito sul lato passeggero, avrebbe consegnato una banconota da 50 euro al conducente dell’auto ricevendo in cambio un involucro termosaldato contenente droga. A quel punto è scattato il blitz. Gli agenti hanno bloccato sia l’acquirente che il presunto spacciatore, procedendo immediatamente alle perquisizioni. Nel borsello dell’uomo alla guida dell’auto sono stati trovati 14 involucri di cocaina, mentre altri due involucri della stessa sostanza sono stati rinvenuti all’interno del veicolo insieme a un bilancino di precisione. Sequestrati anche 110 euro in contanti, ritenuti presumibilmente provento dell’attività di spaccio. Informata la Procura della Repubblica di Nola, il pubblico ministero di turno ha disposto l’arresto in flagranza del presunto pusher per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’acquirente è stato invece segnalato alla Prefettura quale assuntore. L’operazione conferma l’intensificazione dei controlli disposti dalla Polizia di Stato nel centro cittadino durante il periodo estivo, con particolare attenzione alle aree della movida, per contrastare il fenomeno dello spaccio e garantire maggiore sicurezza ai tanti giovani che frequentano le piazze di Nola.