BENEVENTO (rgl) – È di due morti e un ferito grave il bilancio del drammatico incidente avvenuto nella notte in contrada Ponte Valentino, lungo la strada 90 bis, alle porte di Benevento. Una Ford Focus e una Hyundai si sono scontrate frontalmente con un impatto devastante: la violenza dell’urto ha letteralmente strappato i motori dai veicoli, proiettandoli diversi metri più avanti sull’asfalto. A perdere la vita sono stati Antonio D. R., 65 anni, e Giovanni F., 61 anni, entrambi di Benevento, che viaggiavano a bordo della Focus. I soccorritori del 118, giunti rapidamente sul posto, non hanno potuto fare nulla per salvarli: le ferite riportate erano troppo gravi. Gravemente ferito il conducente dell’altra auto, un 21enne di nazionalità rumena, trasportato d’urgenza in ospedale. Le sue condizioni restano critiche e i medici stanno monitorando l’evoluzione del quadro clinico. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e le squadre di emergenza, impegnati nella ricostruzione della dinamica del frontale.