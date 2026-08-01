NAPOLI (rgl) – L’ondata di calore che sta attraversando il Paese non accenna a diminuire e si prepara a raggiungere il suo picco: se domani saranno 23 le città con bollino rosso del Ministero della Salute, lunedì 3 agosto il numero salirà a 25 su 27 città monitorate, lasciando in fascia gialla – quindi senza allerta per la salute – soltanto Messina e Reggio Calabria. Il bollino rosso indica condizioni di rischio elevato per tutta la popolazione, non solo per le fasce più fragili, e si attiva quando le temperature e l’umidità raggiungono livelli tali da poter provocare stress termico, disidratazione e aggravamento di patologie preesistenti. Domani saranno in allerta massima: Bolzano, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Viterbo, Bologna, Brescia, Cagliari, Milano, Napoli, Pescara, Venezia, Verona, Catania, Genova, Palermo, Trieste. Lunedì si aggiungeranno anche Ancona e Bari, portando a 25 il totale delle città in bollino rosso. Il Ministero della Salute raccomanda di evitare l’esposizione prolungata al sole nelle ore più calde, bere frequentemente, limitare le attività fisiche intense e prestare particolare attenzione a bambini, anziani e persone con patologie croniche. L’ondata di calore, alimentata da un promontorio subtropicale che abbraccia l’intero Mediterraneo, continuerà a interessare il Paese anche nei giorni successivi, con temperature che in molte città supereranno i 38–40°C.