AVELLINO (rgl) – La Polizia di Stato ha arrestato un 60enne residente in provincia di Avellino per detenzione di materiale pedopornografico, al termine di un’indagine condotta dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Campania con il coordinamento del Centro Nazionale per il Contrasto della Pedopornografia Online. L’attività investigativa ha portato la 4ª Sezione “violenza di genere e tutela delle fasce deboli” della Procura di Napoli a emettere un decreto di perquisizione, eseguito dagli operatori del Centro Operativo di Napoli e della Sezione di Avellino. Durante il controllo, sono stati rinvenuti migliaia di file pedopornografici, circa 5.000, custoditi nei dispositivi dell’indagato. La nota della Procura evidenzia che “Bel corso della perquisizione sono stati rinvenuti migliaia di files di natura pedopornografica”, circostanza che ha determinato l’arresto in flagranza di reato.