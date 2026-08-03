spot_img
spot_img
spot_img

I PIÙ LETTI DELLA SETTIMANA

ARTICOLI CORRELATI

Roccarainola, 34enne aggredito da due sconosciuti e accoltellato alla schiena

CampaniaNapoliCronaca
Redazione GL
Author: Redazione GL
Less than 1 min.read

ROCCARAINOLA (rgl) – Una serata che poteva trasformarsi in tragedia si è conclusa con un ricovero e un’indagine in corso. Ieri i carabinieri della sezione Radiomobile di Nola sono intervenuti al pronto soccorso dell’ospedale “Santa Maria della Pietà” di Nola per un uomo ferito da arma da taglio. Si tratta di un 34enne di Roccarainola, già noto alle forze dell’ordine. Secondo una prima ricostruzione, ancora da verificare, l’uomo sarebbe stato aggredito nella prima mattinata di domenica in piazza San Giovanni da due sconosciuti. Durante l’aggressione, uno dei due lo avrebbe colpito alla schiena con un coltello. Il 34enne è stato trasportato in ospedale, dove rimane ricoverato, ma non è in pericolo di vita. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica e lavorano per identificare i responsabili.

Print Friendly, PDF & Email
spot_img
Previous article
Terremoto, concluso lo sciame sismico: nei Campi Flegrei resta la grande paura
Terremoto, concluso lo sciame sismico: nei Campi Flegrei resta la grande paura
Redazione GL
Redazione GL

I PIÙ POPOLARI