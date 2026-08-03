ROCCARAINOLA (rgl) – Una serata che poteva trasformarsi in tragedia si è conclusa con un ricovero e un’indagine in corso. Ieri i carabinieri della sezione Radiomobile di Nola sono intervenuti al pronto soccorso dell’ospedale “Santa Maria della Pietà” di Nola per un uomo ferito da arma da taglio. Si tratta di un 34enne di Roccarainola, già noto alle forze dell’ordine. Secondo una prima ricostruzione, ancora da verificare, l’uomo sarebbe stato aggredito nella prima mattinata di domenica in piazza San Giovanni da due sconosciuti. Durante l’aggressione, uno dei due lo avrebbe colpito alla schiena con un coltello. Il 34enne è stato trasportato in ospedale, dove rimane ricoverato, ma non è in pericolo di vita. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica e lavorano per identificare i responsabili.