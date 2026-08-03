SAN MARTINO VALLE CAUDINA (rgl) – Una lite tra vicini è degenerata in minacce di morte e colpi esplosi contro un’abitazione. I carabinieri della stazione di San Martino Valle Caudina, in provincia di Avellino, hanno denunciato un 50enne del posto, ritenuto responsabile dei reati di “esplosione pericolosa” e “minacce”. I fatti risalgono alla serata di ieri, quando una chiamata al 112 ha segnalato una violenta discussione tra due residenti del comune irpino. Giunti sul posto, i militari hanno constatato che uno dei contendenti avrebbe minacciato di morte il vicino, esplodendo colpi di fucile ad aria compressa contro la sua abitazione. Al termine degli accertamenti di Polizia Giudiziaria, i carabinieri hanno proceduto al sequestro penale dell’arma utilizzata e al ritiro cautelare di altri tre fucili, regolarmente detenuti dal 50enne. L’uomo è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.