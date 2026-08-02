MADDALONI (rgl) – Un circolo ricreativo nascosto tra le palazzine di edilizia popolare, privo di autorizzazioni e già noto come punto di ritrovo di persone pregiudicate. È quanto hanno scoperto ieri sera la Polizia di Stato di Caserta e la Polizia Municipale, impegnate in un servizio straordinario di controllo del territorio che ha portato al sequestro dell’intera struttura. Gli agenti del commissariato di Pubblica Sicurezza di Maddaloni hanno effettuato gli accertamenti in via Matilde Serao, dove il circolo operava in totale assenza dei requisiti amministrativi previsti dalla normativa. La verifica ha confermato che il locale era completamente privo delle autorizzazioni necessarie per la somministrazione di bevande alcoliche e per l’attività ricreativa dichiarata. Durante il controllo sono state contestate sanzioni amministrative per 5.000 euro. Il presidente dell’associazione, un 39enne di Maddaloni, già noto alle forze dell’ordine, aveva occupato abusivamente i locali senza alcun titolo. Per questo è stato deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per il reato di invasione di edifici. L’immobile è stato sequestrato ed è in attesa di essere riconsegnato al legittimo ente proprietario.