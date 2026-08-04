STRIANO (rgl) – Per evitare di pagare il soggiorno in un bed & breakfast di Striano ha minacciato il titolare con una “pistola”. Una pistola, però, simulata con la mano sotto la t‑shirt, in un goffo tentativo di intimidire l’affittacamere. Protagonista un 28enne di San Gennaro Vesuviano, che ieri si è presentato alla reception del B&B per lasciare la struttura senza saldare il conto. Quando il titolare ha chiesto il pagamento, il giovane ha infilato la mano sotto la maglietta mimando l’impugnatura di un’arma, nel tentativo di spaventarlo. L’imprenditore, pur avendo compreso la natura fittizia della minaccia – una “finger gun” costruita con tre dita – ha preferito evitare rischi e ha lasciato andare il cliente. Subito dopo ha allertato i carabinieri della stazione di Striano. I militari hanno identificato il 28enne e lo hanno denunciato per violenza privata aggravata.