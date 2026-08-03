NAPOLI (rgl) – Materiale di risulta, tubazioni, ferri vecchi, una tanica di benzina, bidoni di vernice e scarti edili abbandonati a pochi passi da un campetto di calcio di quartiere. È la scena che i carabinieri del Rione Traiano si sono trovati davanti in via Saverio Simonetti, dove ieri è stato documentato un episodio di sversamento illecito di rifiuti. A segnalare tutto alla centrale operativa è stato un cittadino che ha assistito personalmente all’abbandono dei materiali. Secondo quanto ricostruito dai militari, una 55enne incensurata, residente nel rione Traiano, avrebbe raggiunto la strada con un carico di rifiuti eterogenei, scaricandoli a pochi metri dal campetto frequentato ogni giorno da bambini e ragazzi del quartiere. I carabinieri, intervenuti in coordinamento con la control room del comando Regione Carabinieri Forestale Campania, hanno identificato la donna e sequestrato l’intera area interessata dallo smaltimento illecito. Nell’informativa inviata alla Procura di Napoli, i militari hanno ipotizzato il reato di sversamento illecito di rifiuti, una condotta che incide direttamente sul decoro urbano e sulla sicurezza ambientale di una zona già fragile.