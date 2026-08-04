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Ucciso e dato alle fiamme: fissati i funerali del giornalista Luca Esposito

CampaniaSalerno
Redazione GL
Author: Redazione GL
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NOCERA INFERIORE (rgl)  – Si terranno giovedì 6 agosto alle ore 11, nella chiesa di Santa Maria Maggiore a Nocera Superiore, i funerali di Luigi “Luca” Esposito, il giornalista salernitano ucciso in maniera brutale e poi dato alle fiamme in un terreno agricolo a Eboli. Esposito, 53 anni, è stato ucciso nella notte tra il 18 e il 19 luglio. Per il delitto è accusato Ridha Rahmouni, cittadino tunisino di 26 anni, irregolare sul territorio nazionale, attualmente in carcere. La salma era stata sequestrata per consentire l’autopsia e gli accertamenti necessari nell’ambito dell’indagine coordinata dalla Procura di Salerno.

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