NOCERA INFERIORE (rgl) – Si terranno giovedì 6 agosto alle ore 11, nella chiesa di Santa Maria Maggiore a Nocera Superiore, i funerali di Luigi “Luca” Esposito, il giornalista salernitano ucciso in maniera brutale e poi dato alle fiamme in un terreno agricolo a Eboli. Esposito, 53 anni, è stato ucciso nella notte tra il 18 e il 19 luglio. Per il delitto è accusato Ridha Rahmouni, cittadino tunisino di 26 anni, irregolare sul territorio nazionale, attualmente in carcere. La salma era stata sequestrata per consentire l’autopsia e gli accertamenti necessari nell’ambito dell’indagine coordinata dalla Procura di Salerno.