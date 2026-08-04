ROMA (rgl) – Più tecnologia, più controlli, più sicurezza sulle grandi arterie italiane. La Polizia Stradale e Anas hanno attivato il nuovo sistema di rilevazione della velocità media “Vergilius Plus”, un’evoluzione del precedente Vergilius, progettata per monitorare in modo costante e intelligente il traffico veicolare. Il sistema, omologato, utilizza telecamere avanzate, lettura automatica delle targhe e identificazione della categoria dei mezzi. L’obiettivo è chiaro: indurre gli automobilisti a mantenere comportamenti corretti, ridurre l’eccesso di velocità e prevenire incidenti lungo l’intero tratto controllato. Il nuovo sistema sarà gestito dalla Polizia Stradale, che accerterà le infrazioni ed emetterà i verbali. Entrerà in funzione su 36 tratti stradali e autostradali, per un totale di 211 km monitorati in entrambe le direzioni: Autostrada A2 “Del Mediterraneo”, tra Salerno e Buonabitacolo (SA); Strada Statale 1 Aurelia, dal km 11+950 al km 23+500; Strada Statale 7 quater “Domitiana”, dal km 44+630 al km 54+300; Strada Statale 309 “Romea”, tra il km 1+680 e il km 7+080; Strada Statale 145 Var “Sorrentina”, nella Galleria Santa Maria di Pozzano, dal km 0+072 al km 4+950. Un’infrastruttura tecnologica pensata per regolarizzare il traffico, modificare le abitudini di guida e ridurre i sinistri dovuti alla velocità eccessiva. Vergilius Plus rappresenta un passo decisivo verso una rete viaria più sicura: un sistema intelligente che non si limita a rilevare le infrazioni, ma punta a prevenire comportamenti pericolosi, garantendo un controllo continuo e non invasivo. Per informazioni sui tratti monitorati e sui limiti di velocità è disponibile la pagina dedicata di Anas: https://stradeanas.it/it/controlla-la-velocita-con-vergilius.