di Francesca R. Lauro

Ci sono film che ti raccontano una storia e altri che sembrano infilarsi dentro una ferita aperta e restarci. Mother Mary, diretto da David Lowery con Anne Hathaway e Michaela Coel, è decisamente uno di quelli. Dietro l’immagine patinata di una popstar osannata da milioni di persone c’è una donna che ha perso il filo tra chi è davvero e chi il pubblico pretende che sia. Mary è quasi un’entità, un’icona intoccabile, ma appena si spegne il riflettore resta una solitudine che nessun applauso riesce a zittire. Il vero terremoto emotivo del film è il legame con Sam, interpretata da una Michaela Coel ipnotica. È un rapporto fatto di affetto, rancore, dipendenza e vecchi conti mai chiusi: due persone che si conoscono così bene da sapere esattamente dove far male. Attraverso il loro scontro, Lowery scava nell’identità, nell’ambizione e nel conto salato che si paga quando si sceglie di diventare grandi. Anne Hathaway regge il peso del contrasto: sul palco è una statua, fuori scena lascia intravedere ogni crepa di chi non sa più dove finisce il personaggio e dove comincia la persona. Accanto a lei, Michaela Coel porta una verità ruvida e misurata che tiene il film con i piedi per terra. Visivamente è un viaggio straniante, a tratti allucinatorio. Costumi, musica e ombre gotiche costruiscono un mondo sospeso in cui Lowery preferisce suggerire piuttosto che spiegare. Non sempre funziona: in certi momenti l’estetica si prende troppa scena e la storia perde un po’ di spinta, lasciando la sensazione che qualche intuizione resti a metà strada. Eppure, una volta usciti dalla sala, resta addosso una domanda che brucia: cosa ci rimane in mano quando abbiamo speso tutto per esistere agli occhi degli altri? Mother Mary non parla davvero di fama, ma del vuoto che ci si ritrova dentro quando si costruisce un’armatura talmente perfetta da non riuscire più a togliersela. È un film imperfetto, ambizioso, a tratti spiazzante, ma vivo. Perché il guaio vero, a volte, non è smettere di essere adorati. È non ricordare più come si fa a essere amati.

Voto: 8,5/10