CICCIANO (Nello Lauro) – Una graduatoria non è una casa. E per chi aspetta un alloggio popolare, sapere di essere tra gli aventi diritto non significa ancora avere una porta da aprire, un tetto sotto cui vivere, una risposta concreta dalle istituzioni. A Cicciano sono 86 i nuclei familiari inseriti nella graduatoria provvisoria delle domande ammesse all’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Ottantasei richieste che raccontano altrettante situazioni di bisogno, difficoltà economiche e attese. Ma dietro l’elenco pubblicato dalla Regione Campania si apre una domanda che va oltre punteggi e posizioni: quanti sono gli alloggi realmente disponibili? A sollevare la questione è Nunzia Coppola, avvocato ed ex assessore al Bilancio del Comune di Cicciano, che invita a non fermarsi alla pubblicazione della graduatoria e a verificare concretamente la consistenza del patrimonio abitativo pubblico. “Per il Comune di Cicciano risultano 86 nuclei familiari collocati nella graduatoria provvisoria, tutti portatori di una domanda abitativa concreta”, sottolinea Coppola. “Dietro quei codici e quei punteggi non ci sono numeri astratti, ma persone e famiglie che hanno scelto di partecipare a una procedura pubblica, confidando nella legalità, nella trasparenza e nella possibilità di trovare una risposta istituzionale al proprio bisogno abitativo”. Il problema non riguarda soltanto Cicciano. In Campania, alla chiusura dell’Avviso Erp 2026, sono state presentate oltre 45mila domande per accedere agli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Un numero che restituisce la dimensione di un’emergenza abitativa sempre più difficile da ignorare e che pone una questione fondamentale: a fronte di una domanda così elevata, qual è la reale disponibilità di case popolari? È proprio su questo punto che si concentra l’intervento dell’ex assessore. “Quanti sono gli alloggi effettivamente disponibili a Cicciano? Quanti sono immediatamente assegnabili? Quanti sono occupati legittimamente? Quanti risultano occupati senza titolo? Quanti sono vuoti ma inutilizzabili perché necessitano di lavori? E quanti, invece, potrebbero essere recuperati e restituiti alla loro funzione sociale in tempi ragionevoli?”. Interrogativi che chiamano in causa la gestione del patrimonio pubblico e la necessità di una ricognizione aggiornata degli immobili. Perché una graduatoria può stabilire chi ha diritto a una casa, ma non dice quante abitazioni siano effettivamente nelle condizioni di essere assegnate. “La graduatoria indica chi chiede una casa. Non indica, da sola, quante case esistano realmente e siano concretamente destinabili agli aventi diritto”, osserva Coppola. “Il rischio è che la procedura si esaurisca nella pubblicazione dell’elenco dei richiedenti, senza che alla graduatoria corrisponda un’offerta abitativa reale”. La questione, precisa Coppola, non è pretendere l’assegnazione automatica di un’abitazione a tutte le 86 famiglie inserite nell’elenco. Il punto è capire se le istituzioni conoscano davvero la consistenza del patrimonio disponibile e siano in grado di rendere conto della sua gestione. “Le istituzioni conoscono con precisione quanti alloggi siano realmente disponibili e sono in grado di spiegare perché, a fronte di una domanda così ampia, una parte del patrimonio pubblico risulti ancora non assegnata, occupata senza titolo o non restituita alla disponibilità pubblica?”. Se gli alloggi disponibili sono pochi, sostiene Coppola, occorre dirlo con chiarezza e spiegare le ragioni. Ma bisogna anche capire quali immobili possano essere recuperati, quali verifiche siano in corso e quali tempi siano previsti per arrivare alle assegnazioni. La graduatoria provvisoria è stata approvata con decreto dirigenziale numero 941 del 25 novembre e pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Campania numero 66 del 26 novembre. Il provvedimento comprende l’elenco delle domande ammesse, suddiviso per Comune, e quello delle istanze provvisoriamente escluse. Per tutelare i richiedenti, le domande sono identificate attraverso i codici alfanumerici assegnati dalla piattaforma al momento della presentazione. Per le 86 famiglie di Cicciano, dunque, la pubblicazione dell’elenco rappresenta soltanto una prima tappa. La questione decisiva resta la disponibilità degli immobili e la possibilità di trasformare una posizione in graduatoria in una concreta opportunità abitativa. “Le famiglie di Cicciano hanno presentato una domanda legittima. Ora hanno diritto, almeno, a conoscere la dimensione reale dell’offerta abitativa, lo stato degli alloggi pubblici e i tempi delle verifiche e delle assegnazioni”, conclude Coppola.