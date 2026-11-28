CAMPAGNA (rgl) – Le acque del Sele che cambiano colore, le segnalazioni arrivate dal territorio e il timore di un danno ambientale in uno dei corsi d’acqua più importanti della provincia. È da qui che prende avvio l’inchiesta della Procura di Salerno che ha portato al sequestro preventivo d’urgenza di una parte del cantiere dell’Alta Velocità Salerno-Reggio Calabria, nel territorio comunale di Campagna. Nel mirino degli investigatori sono finite alcune aree operative del lotto Battipaglia-Romagnano e il sito destinato al deposito delle terre e rocce da scavo. Secondo l’ipotesi accusatoria, le attività di cantiere avrebbero determinato il deflusso di acque non correttamente trattate verso il torrente Trigento, affluente del Sele, con possibili ripercussioni sull’equilibrio ambientale dell’area. Le indagini, coordinate dalla Procura di Salerno e condotte dai Carabinieri con il supporto del Nucleo Operativo Ecologico, dei Forestali e dei tecnici Arpac, sono partite dopo le anomalie riscontrate nei corsi d’acqua della zona. Sopralluoghi, rilievi tecnici e verifiche documentali avrebbero fatto emergere presunte difformità nella gestione delle acque meteoriche e dei materiali provenienti dagli scavi. Secondo gli accertamenti, parte delle acque provenienti dal cantiere avrebbe raggiunto il torrente senza il previsto trattamento, provocando depositi di sedimenti e fenomeni di intorbidamento rilevati lungo il corso d’acqua e nei tratti collegati al Sele. Per evitare ulteriori conseguenze ambientali, la Procura ha disposto il sequestro delle aree interessate dalle presunte criticità. Il provvedimento riguarda esclusivamente la porzione di cantiere oggetto degli accertamenti e sarà ora sottoposto alla valutazione del giudice per la convalida.