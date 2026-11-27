SANT’ANASTASIA (rgl) – Un paese da vivere, ma soprattutto da costruire insieme. Parte da questa idea “Anastasiando”, il progetto promosso da “Dialogo”, sostenuto da Innovabile Aps e ospitato dalla cooperativa Arturo, nato con l’obiettivo di creare una rete permanente di confronto tra istituzioni, cittadini, scuola, associazioni e realtà economiche e sociali del territorio. Il primo appuntamento, dedicato al tema “Il paese che vogliamo vivere”, ha messo intorno allo stesso tavolo mondi diversi, chiamati a confrontarsi sulle criticità ma anche sulle possibilità di sviluppo di Sant’Anastasia. L’incontro è stato coordinato sul piano organizzativo da Raffaele Scognamiglio e Nando Borrelli e si è aperto con un videomessaggio del presidente di Anci Campania, Francesco Morra, impegnato a Verona per l’assemblea nazionale dell’Associazione nazionale dei Comuni italiani. A moderare il confronto è stata la psicologa e presidente di Unasac Sara Di Giovanni. Sono intervenuti il sindaco di Sant’Anastasia, Mariano Caserta, il dirigente scolastico dell’istituto Luca Pacioli, Attilio Trusio, il presidente della Rete Cives e dell’Asf Real Vesuviana, Giuseppe Fornaro, e lo scrittore Gianluca Di Matola, recentemente nominato Garante dei diritti delle persone con disabilità. Sei i temi messi al centro del dibattito: identità territoriale, scuola e nuove generazioni, accessibilità e inclusione, centro storico e commercio, spazi urbani e mobilità, iniziative condivise. Questioni diverse, ma legate da un unico filo: la necessità di superare la frammentazione e costruire una maggiore collaborazione tra chi vive, amministra e anima il territorio. Dal confronto è emersa in particolare la volontà di rafforzare il rapporto tra amministrazione comunale, istituzioni scolastiche e associazionismo, dando maggiore spazio alla partecipazione dei giovani e lavorando per rimuovere le barriere che ancora limitano la piena inclusione delle persone con disabilità. “Anastasiando” nasce proprio con questa ambizione: non un appuntamento isolato, ma un percorso destinato a proseguire attraverso due diversi spazi di confronto, “La Piazza” e “Il Cerchio”, aperti al contributo dei cittadini e delle realtà locali. Il prossimo appuntamento è già fissato per mercoledì 16 dicembre alle 18, negli spazi della Cooperativa Arturo, in via Romani 3. Il titolo sarà “Decidi tu” e protagonista dell’incontro sarà Michele Affinito, vicepresidente nazionale dell’Associazione italiana arbitri. Attraverso il calcio, il confronto entrerà nel terreno delle scelte, della responsabilità, dell’errore e del rispetto delle regole, con un incontro interattivo pensato soprattutto per giovani e famiglie. Il percorso resta aperto alla partecipazione della comunità. Sul sito www.anastasiando.com è possibile manifestare il proprio interesse a partecipare e proporre temi e idee per i prossimi appuntamenti.